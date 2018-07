Thomaz Bellucci resiste, mas perde de Seppi e cai no Masters de Miami

MIAMI - Depois de duas vitórias seguidas, Thomaz Bellucci foi eliminado do Masters 1000 de Miami nesta segunda-feira. O número 1 do Brasil mostrou resistência contra o italiano Andreas Seppi, mas acabou sendo derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/2, em duas horas de partida.

Com a derrota, Bellucci encerrou o que parecia uma boa reação na temporada, depois de uma sequência de cinco derrotas seguidas. O brasileiro agora acumula três revezes contra o italiano e apenas uma vitória na edição 2011 de Roland Garros.

Em busca de novo fôlego em uma temporada de raros bons resultados, Bellucci teve um início de jogo equilibrado contra o italiano. Chegou a abrir vantagem ao quebrar o saque do rival no quinto game, quando fez 3/2. Mas cedeu a quebra e o empate logo na sequência. Com ligeira superioridade, Seppi faturou nova quebra e faturou o set inicial.

O duelo voltou a ficar parelho nos primeiros games da segunda parcial. E mais uma vez Bellucci conseguiu desequilibrar com uma quebra de saque. Abriu 4/3 e, desta vez, não cedeu o empate. Fechou o set por 6/4 e levou a partida para a terceira parcial.

O bom momento, contudo, não resistiu a mais um set. Seppi voltou melhor para o terceiro e impôs duas quebras de saque ao brasileiro. Sem forças para reagir na parcial, Bellucci acabou sendo eliminado do torneio norte-americano.

Nas oitavas de final, Seppi poderá cruzar com o escocês Andy Murray. O número três do mundo enfrenta ainda nesta segunda o búlgaro Grigor Dimitrov.