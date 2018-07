Thomaz Bellucci salva três match-points e avança em Quito

O tenista brasileiro Thomaz Bellucci precisou de muita superação nesta quarta-feira para avançar às quartas de final do ATP 250 de Quito, no Equador, que abre a série de torneios pela América do Sul em quadras de saibro. Menos de 24 horas depois de jogar por quase 2 horas e meia na estreia contra o equatoriano Giovanni Lapentti, o número 1 do Brasil enfrentou o argentino Horácio Zeballos e precisou de mais 2 horas e 23 minutos para ganhar por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 3/6 e 7/6 (8/6).

Sexto favorito ao título no Equador, Thomaz Bellucci sofreu e teve que mostrar garra em quadra. No terceiro set, perdia por 5 a 4, com o saque contra, mas conseguiu a quebra e empatou o duelo, que foi para o tie-break. Nele, chegou a estar perdendo por 6 a 3, sendo que Zeballos tinha dois saques para confirmar a vitória. Foi aí que o brasileiro se superou ao salvar três match-points e ganhar de virada por 8 a 6.

Nas quartas de final, Thomaz Bellucci irá enfrentar o espanhol Albert Montañes, que eliminou o cabeça de chave 2, o colombiano Santiago Giraldo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 7/5. O duelo deve acontecer nesta sexta-feira. Também nesta quarta, o dominicano Victor Estrella Burgos passou pelo argentino Renzo Olivo por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.

NA FRANÇA

No ATP 250 de Montpellier, disputado em quadras rápidas indoor, o francês Gilles Simon, cabeça de chave número 2, estreou nesta quarta-feira, já pelas oitavas de final, e avançou ao vencer o compatriota Edouard Roger-Vasselin com um duplo 6/3. Seu próximo rival será o polonês Jerzy Janowicz, que ganhou do também francês Benoit Paire por 6/2, 3/6 e 6/3.

Outros classificados nesta quarta-feira foram o francês Richard Gasquet, o usbeque Denis Istomin, o português João Sousa e o belga Steve Darcis.

NA CROÁCIA

No ATP 250 de Zagreb, também disputado em quadras rápidas indoor, o local Ivo Karlovic, cabeça de chave número 1, foi eliminado na sua estreia, nas oitavas de final, ao perder para o cipriota Marcos Baghdatis por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 7/6 (9/7). Seu próximo rival será o russo Mikhail Youzhny, que ganhou do ucraniano Sergiy Stakhovsky por 6/2 e 6/1.

Outros classificados do dia foram o holandês Igor Sijsling, o britânico James Ward, o espanhol Marcel Granollers e o croata Ivan Dodig.