Thomaz Bellucci se diz pronto para estreia no torneio Roland Garros

PARIS - Ansioso para a estreia em Roland Garros, o brasileiro Thomaz Bellucci afirmou neste domingo que está pronto para entrar em quadra, nesta segunda-feira, para enfrentar o cazaque Andrey Golubev, pela primeira rodada do Grand Slam francês. A partida abrirá programação da quadra 4, a partir das 6 horas da manhã (horário de Brasília).

"Toda primeira rodada gera uma ansiedade para o jogador, ainda mais em um Grand Slam, mas isso é natural. Treinamos bem aqui nesses últimos dias, estou bem preparado e pronto para a estreia com o Golubev", comentou o número 1 do Brasil, que encerrou sua preparação neste domingo.

Bellucci fez apenas um bate-bola com o técnico Larri Passos no início da tarde, depois treinar em dois períodos no sábado. Se avançar à segunda rodada, o brasileiro terá pela frente o italiano Andreas Seppi, que eliminou o russo Teymuraz Gabashvili por 6/3, 7/5 e 7/5, neste domingo.

O segundo dia de disputas em Roland Garros também terá a estreia de Ricardo Mello. Ele enfrentará o americano Mardy Fish, 10.º do mundo, por volta das 8 horas (horário de Brasília), na quadra 7.

"O Fish é um jogador muito experiente, jogo duro, mas sei que tenho que entrar em quadra e fazer o meu jogo desde o início. Me preparei bem no Brasil, também fiz bons treinos aqui em Paris desde que cheguei e me sinto pronto para a estreia", afirmou Mello.

O Brasil também terá representantes na chave de duplas. Neste domingo, Bruno Soares e Marcelo Melo conheceram seus adversários da estreia. Dupla cabeça de chave número 11, eles vão encarar o sul-africano Kevin Anderson e o australiano Carsten Ball. Ainda sem data definida, a partida deverá ser disputada na terça ou na quarta.