Thomaz Bellucci se machuca e abandona Brasil Masters Cup, na Costa do Sauípe

COSTA DO SAUÍPE - Principal astro do Brasil Masters Cup, o brasileiro Thomaz Bellucci decepcionou nesta quinta-feira. O tenista sofreu uma queda na quadra de saibro, machucou a mão esquerda e teve de abandonar a partida. Ele perdia de Bruno Sant'Anna por 6/1 quando anunciou a desistência e se despediu da competição nas quartas de final. O próximo adversário de Sant'Anna será Fernando Romboli, que venceu Thiago Monteiro por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6(2).

A outra semifinal será entre Rogerio Dutra Silva e Guilherme Clezar. Rogerinho abriu a programação da chave profissional masculina com uma vitória sobre o sergipano Victor Maynard por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/0. Já o gaúcho avançou na competição ao bater o alagoano Tiago Fernandes por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/1.

Confira abaixo a programação desta sexta-feira:

Quadra 3 - Não antes das 17h30

Rogerio Dutra Silva x Guilherme Clezar

Não antes das 19h

Bruno Sant'Anna x Fernando Romboli