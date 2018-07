Thomaz Bellucci sobe dez posições após boa campanha em Viena

A boa campanha no Torneio de Viena, disputado na semana passada levou o brasileiro Thomaz Bellucci a ascender na atualização desta segunda-feira do ranking da ATP. Após avançar até as quartas de final do ATP 250 austríaco, o melhor tenista do País ganhou dez posições e agora está entre os 60 melhores do mundo.

Agora, Bellucci é o 58º colocado no ranking da ATP, com 794 pontos, na sua melhor posição na lista desde julho de 2013. Agora, nesta semana, o brasileiro vai disputar o Torneio de Valência, um ATP 500, após passar pelo qualifying. O seu adversário de estreia será o russo Mikhail Youzhny.

Nesta semana, o Brasil também voltou a ter dois tenistas entre os 100 melhores do mundo, após a recuperação de João Souza. Conhecido como Feijão, o brasileiro ganhou sete posições na lista e atingiu a 97ª colocação depois de ser vice-campeão do Challenger de San Juan, na Argentina, no último fim de semana.

Sem mudanças no Top 5, o ranking da ATP continua sendo liderado pelo sérvio Novak Djokovic, com 11.510 pontos. Ele é seguido pelo suíço Roger Federer, com 9.080 pontos, pelo espanhol Rafael Nadal, com 8.105, pelo suíço Stan Wawrinka, com 5.385, e pelo espanhol David Ferrer, com 4.585 e que foi vice-campeão do Torneio de Viena no último fim de semana.

O checo Tomas Berdych subiu para a sexta colocação no ranking após ser campeão do Torneio de Estocolmo, o que o levou aos 4.485 pontos, ultrapassando o japonês Kei Nishikori, agora o sétimo colocado. Campeão do Torneio de Moscou, o croata Marin Cilic continua em oitavo lugar no ranking, à frente do canadense Milos Raonic, o nono colocado.

O britânico Andy Murray voltou ao Top 10 após ser campeão do Torneio de Viena ao alcançar a décima colocação da lista. O escocês ultrapassou o búlgaro Grigor Dimitrov, que caiu para o 11º lugar após ser finalista em Estocolmo.

No ranking da temporada, que definirá os oito participantes do ATP Finals - Djokovic, Federer, Nadal, Wawrinka e Cilic já se classificaram - Nishikori (4.265 pontos), Berdych (4.105) e Murray (3.885), estão ficando com as três vagas restantes. Eles são seguidos por Ferrer (3.775), Raonic (3.750) e Dimitrov (3.555).

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO RANKING DA ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 11.510 pontos

2º - Roger Federer (SUI), 9.080

3º - Rafael Nadal (ESP), 8.105

4º - Stan Wawrinka (SUI), 5.385

5º - David Ferrer (ESP), 4.585

6º - Tomas Berdych (RCH), 4.485

7º - Kei Nishikori (JAP), 4.355

8º - Marin Cilic (CRO), 4.105

9º - Milos Raonic (CAN), 3.940

10º - Andy Murray (GBR), 3.795

11º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.645

12º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.660

13º - Ernests Gulbis (LET), 2.465

14º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.065

15º - Feliciano Lopez (ESP), 2.060

16º - John Isner (EUA), 1.970

17º - Kevin Anderson (AFS), 1.875

18º - Gilles Simon (FRA), 1.810

19º - Fabio Fognini (ITA), 1.790

20º - Gael Monfils (FRA), 1.735

58º - Thomaz Bellucci (BRA), 794

97º - João Souza (BRA), 587

174º - André Ghem (BRA), 304