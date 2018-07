Thomaz Bellucci sobe para 34º após jogar semifinal no Brasil Open

LONDRES - A boa campanha no Brasil Open levou Thomaz Bellucci a subir quatro posições no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira. Eliminado nas semifinais do torneio disputado no Ibirapuera, em São Paulo, ao perder para o italiano Filippo Volandri, o melhor tenista do País subiu para o 34º lugar na lista, com 1.090 pontos.

Bellucci conquistou 90 pontos nesta semana, mas deverá despencar no ranking do ATP na próxima semana. No ano passado, o brasileiro faturou 180 pontos por chegar às semifinais do Torneio de Acapulco. Estes pontos serão descartados nesta semana, quando o brasileiro não participará do Torneio de Buenos Aires por estar lesionado.

João Souza, que perdeu para o romeno Victor Hanescu na primeira rodada do Brasil Open, é o outro tenista brasileiro entre os 100 melhores do mundo. Apesar da campanha ruim em São Paulo, Feijão permanece na 97ª colocação.

O ranking da ATP não apresentou alterações nas 13 primeiras posições. Assim, a lista segue sendo liderada pelo sérvio Novak Djokovic, com 13.630 pontos, seguido pelo espanhol Rafael Nadal, com 10.435. O suíço Roger Federer, que faturou o título do Torneio de Roterdã no domingo, o 71º troféu da sua carreira, ocupa a terceira colocação, com 8.330 pontos.

O britânico Andy Murray continua na quarta posição, com 7.150 pontos, seguido pelo espanhol David Ferrer, pelo francês Jo-Wilfried Tsonga, pelo checo Tomas Berdych, pelo norte-americano Mardy Fish e pelo sérvio Janko Tipsarevic. Vice-campeão em Roterdã, o argentino Juan Martin del Potro continua em décimo lugar no ranking da ATP, apenas 65 pontos atrás de Tipsarevic.

Del Potro é seguido pelo espanhol Nicolas Almagro que conquistou no domingo o seu terceiro título do Brasil Open e permaneceu na 11ª posição. O norte-americano Andy Roddick, que descartou os pontos do título do Torneio de Memphis de 2011, perdeu dez posições e está em 27º lugar, a sua pior posição desde agosto de 2001. Apesar de ter sido campeão do Torneio de San Jose, o canadense Milos Raonic perdeu três colocações no ranking da ATP e agora está em 35º lugar.

Ranking da ATP, 20/2:

1º Novak Djokovic (SER), 13.630 pontos

2º Rafael Nadal (ESP), 10.435

3º Roger Federer (SUI), 8.330

4º Andy Murray (GBR), 7.150

5º David Ferrer (ESP), 4.565

6º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 4.410

7º Tomas Berdych (RCH), 3.950

8º Mardy Fish (EUA), 2.915

9º Janko Tipsarevic (SRB), 2.770

10º Juan Martín del Potro (ARG), 2.705

11º Nicolás Almagro (ESP), 2.220

12º Gilles Simon (FRA), 2.050

13º John Isner (EUA), 2.025

14º Gael Monfils (FRA), 1.970

15º Richard Gasquet (FRA), 1.900

16º Feliciano López (ESP), 1.890

17º Kei Nishikori (JAP), 1.710

18º Alexandr Dolgopolov (UCR), 1.655

19º Florian Mayer (ALE), 1.585

20º Juan Monaco (ARG), 1.505

34º Thomaz Bellucci (BRA), 1.090

97º João Souza (BRA), 552

109º Rogério Dutra Silva (BRA), 503

120º Ricardo Mello (BRA), 471

149º Julio Silva (BRA), 352