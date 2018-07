Thomaz Bellucci sofre, mas vence na estreia em Roland Garros

PARIS - O brasileiro Thomaz Bellucci sofreu para confirmar o seu favoritismo, mas venceu o casaque Andrey Golubev por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/4, 6/7 (4/7) e 7/6 (7/5), nesta segunda-feira, em sua estreia nesta edição de Roland Garros.

Com o resultado sobre o atual 44.º colocado do ranking da ATP, o tenista número 1 do Brasil terá pela frente na segunda rodada do Grand Slam francês o italiano Andreas Seppi, 51º do mundo, que no último domingo bateu o russo Teymuraz Gabashvili por 3 sets a 0, com 6/3, 7/5 e 7/5.

Bellucci joga pela quarta vez a chave principal de Roland Garros, sendo que caiu na estreia em suas duas primeiras participações e no ano passado avançou às oitavas de final, fato que o obriga a defender 180 pontos em Paris. Com isso, ele colocará em jogo a sua permanência no top 30 do ranking da ATP, no qual nesta segunda-feira ele se manteve na 25.ª colocação.

O brasileiro acumulou a sua segunda vitória em dois jogos com Golubev, que já havia sido superado no Masters 1.000 de Roma de 2009, quando caiu por duplo 6/4. Nesta segunda-feira, porém, o casaque já estreou colocando pressão sobre Bellucci logo de cara. Com uma quebra de saque no segundo game, ele chegou a abrir 3 a 0 no placar, mas o brasileiro reagiu rápido e ganhou cinco games seguidos para fazer 5 a 3 e pouco depois confirmar o seu serviço para fechar a primeira parcial em 6/4.

Já no segundo set, Bellucci voltou confiante e abriu 3 a 1 no placar e soube administrar a vantagem de uma quebra na frente para repetir o 6/4.

A partir da terceira parcial, porém, Golubev voltou a ser agressivo e abriu 2 a 0 de vantagem. Bellucci, porém, reagiu rápido e empatou em 2 a 2. Em seguida, a disputa do set foi para o tie-break, no qual o casaque triunfou por 7/4, premiado pela sua ousadia no fundo de quadra.

No quarto set, o cenário foi de equilíbrio, com nenhum dos dois tenistas conseguindo quebras de serviço, fato que provocou um novo tie-break. Desta vez, porém, o brasileiro foi mais consistente e assegurou a vitória por 7/5.

No final das contas, pesou a favor de Bellucci o grande número de erros não-forçados de Golubev (59, contra 28 do brasileiro). O pupilo de Larri Passos arriscou menos também, já que obteve 26 winners, contra 47 do adversário.