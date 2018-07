Thomaz Bellucci sua, mas bate o número 367 e avança na França

O brasileiro Thomaz Bellucci teve mais dificuldade que o esperado, mas manteve a boa fase nesta quarta-feira. Ele precisou suar bastante, mas derrotou o francês Laurent Lokoli, número 367 do mundo, de apenas 19 anos, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (7/1), e avançou às quartas de final do Challenger de Orleans, na França.

Com o triunfo, Bellucci manteve a sequência de bons resultados, chegando à quarta vitória consecutiva. Ele havia passado pelos espanhóis Pablo Andujar e Roberto Bautista Agut, no confronto que recolocou o Brasil na elite da Copa Davis, e pelo francês Marc Gicquel, em sua estreia em Orleans.

Apesar de mais uma vitória, Bellucci não jogou bem nesta quarta-feira. O brasileiro oscilou demais e mostrou muita dificuldade no serviço, tendo sido quebrado quatro vezes pelo adversário. O número 79 do ranking respondeu com cinco quebras, em 14 oportunidades, e exibiu mais tranquilidade no momento decisivo para avançar.

Cabeça de chave número 5, Bellucci espera para conhecer seu adversário nas quartas, que sairá do confronto entre o holandês Igor Sijsling, quinto favorito, e o alemão Alexander Zverev. O brasileiro luta para conquistar os 125 pontos no ranking dados ao campeão do torneio, disputado em quadra dura na França.