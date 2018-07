Thomaz Bellucci vai às quartas de final de duplas no Aberto da Austrália

MELBOURNE - O brasileiro Thomaz Bellucci está classificado para as quartas de final da chave de duplas do Aberto da Austrália. Neste domingo, ele e o francês Benoit Paire avançaram nas quadras rápidas de Melbourne com a vitória sobre o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi e o holandês Jean-Julien Rojer, dupla cabeça de chave número 6, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 7/6 (7/5), em 2 horas e 39 minutos.

"Foi um jogo duríssimo. No primeiro set não conseguimos criar muitas chances. Depois, no segundo set, começamos bem melhor e fomos superiores. O terceiro set foi muito equilibrado, perdemos uma chance de fechar no 6/5, mas mantivemos a calma para fechar no tie-break", disse Bellucci.

Esta foi a segunda vitória do brasileiro e de Paire sobre uma dupla cabeça de chave no Aberto da Austrália. Na rodada anterior, eles já haviam surpreendido com o triunfo sobre o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya. Agora, eles terão pela frente os espanhóis Marc Lopez e Marcel Granollers, atuais campeões do ATP Finals e terceiro pré-classificados em Melbourne. "Os espanhóis são favoritos, mas estamos jogando bem, motivados e soltos", afirmou Bellucci.

O brasileiro e Paire nunca tinham passado para as quartas de final de um torneio do Grand Slam. E a boa campanha na chave de duplas do torneio de duplas do Aberto da Austrália ajuda Bellucci a compensar o seu decepcionante desempenho no torneio de simples, em que foi eliminado logo na primeira rodada.

Na partida deste domingo, as duplas conseguiram confirmar os serviços no primeiro set. Assim, a disputa seguiu para o tie-break, vencido por Qureshi e Rojer. Na segunda parcial, Bellucci e Paire não tiveram o saque ameaçado e converteram um dos três break points que tiveram para vencer por 6/3.

No terceiro set, Bellucci e Paire quebraram o saque de Rojer no 11º game. Em seguida, Paire sacou para fechar o jogo, mas Qureshi e Rojer devolveram a quebra. Assim, a disputa seguiu para o tie-break. Dessa vez, o brasileiro e o francês se deram melhor e venceram por 7/5, com o último ponto sendo feito por Bellucci, para garantir a classificação às quartas de final do Aberto da Austrália. "Eles sacaram em mim, devolvi cruzado, a bola triscou na rede e o Qureshi não conseguiu pegar a bola", explicou o brasileiro.