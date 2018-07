Thomaz Bellucci vence Gaudio e encara Nalbandian no Uruguai

PUNTA DEL ESTE - O brasileiro Thomaz Bellucci confirmou o favoritismo na noite desta segunda-feira e superou o argentino Gastón Gaudio por duplo 7/5. Com o resultado, o 31.º do ranking mundial da ATP se garantiu na decisão de um torneio-exibição em Punta del Este, no Uruguai, competição que está encerrando sua pré-temporada ao lado do novo técnico Larri Passos.

Ex-número 5 do mundo e campeão de Roland Garros 2004, Gaudio está atualmente na 326.ª posição do ranking e não conseguiu oferecer muita resistência a Bellucci. "Apesar do Gaudio estar machucado, eu ter que jogar na mão dele e acabar errando muito, foi um bom jogo, principalmente para ganhar ritmo", comentou.

Na decisão do torneio uruguaio, que será realizada nesta terça-feira, o brasileiro encara outro tenista argentino: David Nalbandian, 27.º do mundo, que passou em sua estreia pelo russo Marat Safin por 6/2 e 7/5. Nalbandian e Bellucci nunca se enfrentaram anteriormente.