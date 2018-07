Thomaz Bellucci vence na estreia em São Paulo

A competição, de pouco apelo, atraiu um público reduzido ao Ginásio do Ibirapuera nesta quarta-feira, no primeiro dia de disputas. Com o apoio da pequena torcida, Bellucci conseguiu encerrar um longo jejum de quatro derrotas seguidas. Esta foi também a primeira partida do brasileiro desde que ele anunciou o rompimento com o técnico Lari Passos. Por enquanto, ele está sem treinador.

Bellucci está no Grupo Verde da competição - jogada nos moldes do ATP Finals - e encara, na quinta, o alemão Andreas Beck, que também venceu nesta terça-feira, fazendo 2 a 0 no eslovaco Martin Klizan. O tenista da Alemanha traz boas recordações para o brasileiro, que conquistou seu primeiro título da ATP, em Gstaad, na Suíça, em 2009, vencendo Beck na final.

Com os 15 pontos conquistados com a vitória, Bellucci já sabe que vai pular pelo menos da 37.ª para a 36.º posição no ranking mundial. Se for campeão, pode fechar o ano até na 33.ª colocação.

Nos outros jogos do dia no Ibirapuera, nesta quarta, feira, o israelense Dudi Sela venceu o alemão Cedrik-Marcel Stebe por 2 sets a 0. Melhor do circuito de torneios Challenger na temporada até aqui, o português Rui Machado passou pelo alemão Matthias Bachinger por 3 a 2.