Thomaz Bellucci vira 70.º da ATP e vê ameaça de deixar top 100

LONDRES - Campeão de duplas do Torneio de Stuttgart no último domingo, Thomaz Bellucci segue despencando no ranking de simples da ATP. Nesta segunda-feira, o tenista número 1 do Brasil caiu para o 70.º lugar no geral ao descer 14 posições em relação à semana passada. Este é o seu pior posto na listagem em um ano.

Eliminado na segunda rodada da chave de simples do ATP 250 alemão em realizado em quadras de saibro, o brasileiro ainda terá de conviver nesta semana com o risco de deixar o top 100 da ATP. Isso pelo fato de que na próxima segunda-feira, quando a listagem da entidade terá nova atualização, serão descontados os 250 pontos que ele conquistou nesta mesma época do ano passado, quando faturou o Torneio de Gstaad.

O atual centésimo colocado da ATP, o eslovaco Lukas Lacko, tem 555 pontos, enquanto Bellucci soma 735, fato que obrigará o brasileiro a somar pontuação nesta semana no ATP 500 de Hamburgo, no qual irá estrear contra o espanhol Marcel Granollers, este que nesta segunda-feira caiu dez posições no ranking mundial e passou a figurar no 51.º lugar.

Para seguir no top 100, Bellucci terá de avançar pelo menos até as quartas de final na Alemanha, onde irá encarar o italiano Andreas Seppi, atual 24.º tenista do mundo, se passar por Granollers na estreia.

O ranking da ATP não trouxe mudanças de posições entre os dez mais bem colocados em relação à semana passada, sendo que o sérvio Novak Djokovic segue liderando com folga, com 12.310 pontos, contra 9.360 do britânico Andy Murray, o vice-líder. Os espanhóis David Ferrer e Rafael Nadal e o suíço Roger Federer, nesta ordem, completam o grupo dos cinco primeiros.

Já o francês Nicolas Mahut, que subiu 52 posições com a surpreendente conquista do título do Torneio de Newport, no último domingo, assumiu o 75.º lugar e foi a principal novidade do recém-atualizado top 100.

DUPLAS

Se em simples caiu 14 posições nesta segunda-feira, no ranking de duplas Bellucci subiu 23 e agora ocupa a 70.ª colocação, curiosamente a mesma que passou a ter na principal listagem do tênis masculino mundial. A ascensão neste ranking se deveu à surpreendente conquista do título de duplas do Torneio de Stuttgart, no último domingo, onde atuou ao lado do argentino Facundo Bagnis.

Os melhores brasileiros nesta lista de duplas são Bruno Soares e Marcelo Melo, respectivos oitavo e 14.º colocados, enquanto André Sá vem logo à frente de Bellucci, em 69.º lugar. Empatados na liderança disparada deste ranking estão os irmãos norte-americanos Mike e Bob Bryan.

Confira o ranking atualizado na ATP:

1.º Novak Djokovic (SER), 12.310 pontos

2.º Andy Murray (GBR), 9.360

3.º David Ferrer (ESP), 7.120

4.º Rafael Nadal (ESP), 6.860

5.º Roger Federer (SUI), 5.785

6.º Tomas Berdych (RCH), 4.865

7.º Juan Martín del Potro (ARG), 4.500

8.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.480

9.º Richard Gasquet (FRA), 3.045

10.º Stanislas Wawrinka (SUI), 2.915

11.º Tommy Haas (ALE), 2.605

12.º Kei Nishikori (JAP), 2.495

13.º Milos Raonic (CAN), 2.225

14.º Marin Cilic (CRO), 2.175

15.º Nicolas Almagro (ESP), 2.135

16.º Janko Tipsarevic (SER), 2.130

17.º Jerzy Janowicz (POL), 2.064

18.º Gilles Simon (FRA), 2.055

19.º Sam Querrey (EUA), 1.730

20.º Juan Monaco (ARG), 1.680

70.º Thomaz Bellucci (BRA), 735

119.º Rogério Dutra Silva (BRA), 480

125.º João Souza (BRA), 462

195.º André Ghem (BRA), 244