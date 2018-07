Thomaz Bellucci vira sobre colombiano Giraldo e avança no Brasil Open

SÃO PAULO - Assim como já havia acontecido no Rio Open, na semana passada, Thomaz Bellucci virou sobre o colombiano Santiago Giraldo para avançar na estreia do Brasil Open, nesta terça-feira, na quadra central do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Após perder o primeiro set por 4/6, o brasileiro teve frieza para fechar o segundo em 7/5 e ganhar o jogo com 6/3 no terceiro.

Esta foi a sexta partida entre os dois sul-americanos no Circuito Mundial, que agora têm retrospecto igual. Giraldo, número 53 do ranking mundial, venceu três vezes (Davis em 2008, Auckland e Barcelona em 2011). Bellucci chegou à terceira vitória também, uma vez que havia ganhado do rival pela Davis, em 2012. Antes, entre 2006 e 2007, eles também se enfrentaram em torneios menores, com uma vitória para cada lado.

Nesta terça-feira, no Ibirapuera, Bellucci chegou a abrir 3 a 0 no primeiro set, mas sofreu um apagão e permitiu a virada com duas quebras seguidas. Depois, no segundo, Bellucci conseguiu a quebra no 12.º game para fechar a parcial.

Já no terceiro set Giraldo pediu atendimento médico quando o brasileiro tinha 3/2 no placar. Bellucci não esfriou, conseguiu uma quebra na sequência e caminhou para fechar a partida. Na próxima rodada, ele pega o austríaco Andreas Haider-Maurer.

OUTROS JOGOS

Convidado da organização, Guilherme Clezar não conseguiu passar da primeira rodada. O brasileiro encarou na estreia o esloveno Martin Klizan e perdeu em 6/4 e 6/3. Vindo do quali, o italiano Potito Starace surpreendeu o colombiano Alejandro Gonzalez com placar de 4/6, 6/2 e 6/3.