Thomaz Bellucci volta à semi de um torneio de ATP após quase 1 ano

O brasileiro Thomaz Bellucci está na semifinal do Torneio de Quito. Nesta sexta-feira, o número 72 do ranking voltou a jogar bem, derrotou o espanhol Albert Montañes por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (8/6), e garantiu a classificação à semi de um torneio da ATP pela primeira vez em quase um ano.

A última vez que Bellucci havia chegado à semifinal tinha sido no Brasil Open de 2014, quando perdeu para o argentino Federico Delbonis em fevereiro. Agora, ele espera para conhecer seu próximo adversário em Quito, que sairá do confronto entre o eslovaco Martin Klizan, cabeça de chave número 4, e o dominicano Victor Estrella Burgos, oitavo favorito.

Cabeça de chave número 6, Bellucci entrou em quadra como favorito diante de Montañes, 102.º, e jogou bem para confirmar esta condição. Ele precisou de 1h36min nesta sexta-feira para conseguir o triunfo em seu primeiro confronto diante do espanhol.

Bellucci foi melhor desde o início. O brasileiro aproveitou a irregularidade no serviço de Montañes, que cometeu cinco duplas faltas somente no primeiro set, para conseguir uma quebra e arrancar para o triunfo.

A segunda parcial começou da mesma forma e Bellucci conseguiu uma quebra logo de cara. Ele chegou a ter dois break points para abrir 5 a 2 e sacar para o jogo, mas Montañes se recuperou, confirmou o saque, quebrou o brasileiro no game seguinte e levou o jogo para o tie-break. Só que aí, viu o adversário ser mais decisivo e garantir a classificação.