Tiago Fernandes lidera ranking juvenil do tênis

Campeão juvenil do último Australian Open, em janeiro, Tiago Fernandes voltou a fazer história no tênis brasileiro. De acordo com lista divulgada nesta segunda-feira, ele é o líder do ranking mundial juvenil da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês).

Fernandes é o primeiro tenista brasileiro a liderar este ranking. Antes dele, o melhor tenista do país na lista juvenil havia sido Nicolas Santos, que chegou a ser o número do ranking em dezembro de 2006 depois de chegar na decisão do Orange Bowl.

Fernandes ultrapassou o francês Gianni Mina, que liderava a lista e caiu para o quarto lugar. Ele disputou a final juvenil de Roland Garros e foi campeão do Orange Bowl em 2009. O brasileiro tem 897,5 pontos é perseguido pelo sueco Daniel Berta, que está na segunda colocação, com 60 pontos a menos.

Depois de ser campeão do Aberto da Austrália, Fernandes passou a disputar alguns torneios profissionais. Ele, porém, ainda não conseguiu bons resultados e está apenas em 937º lugar. Nesta semana, ele vai jogar o Torneio Future de Fortaleza, que é disputado em quadras de saibro.