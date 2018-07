Tipsarevic avança com abandono de espanhol e será 1º rival de Bellucci em Quito

O sérvio Janko Tipsarevic será o adversário de estreia do brasileiro Thomaz Bellucci no Torneio de Quito. Nesta segunda-feira, o ex-Top 10 avançou na sua estreia no ATP 250 equatoriano com o abandono do espanhol Daniel Gimeno-Traver, o 114º colocado no ranking, quando o sérvio liderava o placar por 4/1.

Hoje apenas o número 101 do mundo, Tipsarevic vem sofrendo nos últimos anos com várias lesões que o impedem de ser mais competitivo. Em 2017, porém, vem recuperando a forma, a ponto de ter sido campeão de dois torneios de nível challenger que disputou.

Agora, nas oitavas de final, terá pela frente Bellucci, cabeça de chave número 4 do evento em Quito, onde foi vice-campeão no ano passado. E o brasileiro precisa de uma boa campanha no Equador após perder terreno na atualização desta segunda-feira do ranking da ATP, pois despencou ao centésimo lugar após descartar os pontos do evento equatoriano em 2016, perdendo a condição de tenista número 1 do País para Thiago Monteiro.

O retrospecto de Bellucci diante de Tipsarevic é favorável, com duas vitórias e uma derrota, sendo que a última delas lhe garantiu o título da edição de 2012 do Torneio de Gstaad.

Em outros jogos disputados nesta segunda-feira em Quito, o argentino Horacio Zeballos e o colombiano Santiago Giraldo triunfaram na estreia e avançaram às oitavas de final.