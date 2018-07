Tipsarevic e Hanescu avançam em São Petersburgo

Cabeça de chave número 3 do torneio, Tipsarevic derrotou o russo Igor Kunitsyn por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Agora, ele vai jogar na segunda rodada contra o norte-americano Michael Russell, que havia eliminado o russo Igor Andreev no dia anterior.

Hanescu, por sua vez, é o cabeça de chave número 8 do torneio russo. E ganhou nesta terça-feira do argentino Horacio Zeballos por 6/2 e 6/0. Seu próximo adversário será o norte-americano Rajeev Ram, que derrotou o espanhol Pablo Andujar por 6/3, 6/7 (5/7) e 6/3.

Enquanto Tipsarevic e Hanescu confirmaram o favoritismo, o usbeque Denis Istomin não teve a mesma sorte. Cabeça de chave número 6 do torneio, ele foi eliminado nesta terça-feira após abandonar o jogo contra o ucraniano Illya Marchenko no segundo set.

Em outros resultados do dia, o russo Dmitry Tursunov venceu o polonês Michal Przysiezny por 3/6, 6/3 e 6/2, o francês Paul-Henri Mathieu derrotou o argentino Maximo Gonzalez por 6/4 e 6/3 e o russo Evgeny Donskoy ganhou do seu compatriota Andrey Kuznetsov por 7/5 e 7/6 (7/2).