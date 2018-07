Tipsarevic e Raonic vencem e fazem final na Índia

Tipsarevic, número 9 do mundo, derrotou o japonês Go Soeda, 120º colocado no ranking da ATP, por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. No primeiro set, o sérvio conseguiu quebras de serviço no segundo e quarto games para vencer por 6/1.

A segunda parcial foi mais equilibrada. O japonês, que eliminou o suíço Stanilas Wawrinka em Chennai, conseguiu uma quebra de serviço, mas não conseguiu confirmar o seu saque duas vezes e foi derrotado por 6/4 por Tipsarevic, que se classificou para sua oitava final e buscará o terceiro título na carreira.

Já Raonic bateu Almagro por 2 a 0, com um duplo 6/4. No total, o tenista canadense fez 17 aces na partida, sendo três deles no último game do confronto. Para vencer, ele conseguiu uma quebra de serviço no sétimo game do primeiro set e outra no nono da segunda parcial.

O canadense iniciou a última temporada em 156ºlugar no ranking da ATP e chegou a ocupar a 25ª posição.Com tal ascensão, foi eleito pela associação a revelação do ano passado. A vitória deste sábado foi a quarta da sua carreira sobre um Top 10. No domingo, novamente diante de um dos dez melhores tenistas do mundo, Raonic vai buscar o segundo título da sua carreira na sua terceira decisão.