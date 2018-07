Tipsarevic leva susto, mas vence e avança na Índia

Após entrar na competição como convidado pelos organizadores, Goffin surpreendeu logo na estreia ao eliminar o seu compatriota Xavier Malisse, sétimo cabeça de chave, por 2 sets a 1, de virada. Em seguida, ele avançou às quartas de final ao derrotar o alemão Andreas Beck, também de virada. E, nesta sexta, o 174.º colocado do ranking da ATP quase aprontou para cima do atual tenista número 9 do mundo, que levou um susto do rival ao ser derrotado no segundo set.

Com a vitória obtida nas quartas de final, Tipsarevic irá enfrentar na próxima fase o japonês Go Soeda, que veio do torneio qualificatório e surpreendeu ao derrotar o suíço Stanislas Wawrinka, terceiro cabeça de chave, por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

E, se Tipsarevic sofreu um pouco para se garantir na semifinal, o espanhol Nicolas Almagro, cabeça de chave número 2 no torneio indiano, não teve nenhuma facilidade para vencer nesta sexta-feira. Ele também precisou jogar três sets para superar o japonês Yuichi Sugita, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (10/8) e 6/4.

Com o apertado triunfo, Almagro lutará por uma vaga na final em jogo contra o canadense Milos Raonic, quarto cabeça de chave, que nesta sexta-feira superou o israelense Dudi Sela por 2 sets a 0, com 7/6 (7/4) e 6/3.