Tipsarevic supera Hewitt e vai à 2ª rodada em Melbourne

Na madrugada desta segunda-feira, na abertura da competição, Hewitt chegou a protagonizar bons momentos em quadra. Faturou três quebras de saque sobre o Top 10 e cravou 40 bolas vencedoras. Mas obteve baixo aproveitamento com o primeiro serviço e subumbiu diante de 48 erros não forçados.

Em melhor forma técnica, Tipsarevic foi mais eficiente nos momentos decisivos e fechou a partida. O próximo adversário do sérvio será o eslovaco Lukas Lacko, cujo maior feito na carreira foi surpreender um favorito justamente em uma segunda rodada de Grand Slam. Em 2012, Lacko eliminou o espanhol Rafael Nadal na grama de Wimbledon.

Com o resultado, Hewitt encerrou de forma precoce e melancólica sua 17ª participação no Grand Slam, que nunca venceu. Seu melhor resultado foi a final de 2005, quando foi derrotado pelo russo Marat Safin. O ex-líder do ranking, que completará 32 anos em fevereiro, já tem títulos do US Open e Wimbledon.

A derrota de Hewitt marcou a oitava queda de um australiano neste primeiro dia de competições em Melbourne. Entre os tenistas da casa, a única que venceu foi Samantha Stosur. A campeã do US Open levou alguns sustos antes de despachar a Chang Kai-chen, de Taiwan, por 2 sets a 0.

Também nesta segunda, o sul-africano Kevin Anderson eliminou o italiano Paolo Lorenzi em quatro sets, por 3/6, 7/6 (7/3), 6/3 e 6/4. Na segunda rodada, Anderson enfrentará o russo Andrey Kuznetsov, responsável pela eliminação do primeiro cabeça de chave do torneio, o argentino Juan Monaco, 11º pré-classificado.

Completando a rodada do dia, o cipriota Marcos Baghdatis sofreu para superar o espanhol Albert Ramos. O finalista de 2006 precisou de 4h14min de partida e cinco sets para derrotar o rival por 6/7 (0/7), 7/6 (7/4), 6/4, 3/6 e 6/3.

BRASIL - O segundo dia de disputas no Aberto da Austrália terá início ainda nesta segunda, às 22 horas (horário de Brasília). O brasileiro Thomaz Bellucci fará sua estreia na competição, contra o eslovaco Blaz Kavcic, 93º do ranking, na quadra 5. Em cinco participações neste Grand Slam, o número 1 do Brasil tem como melhor resultado apenas a segunda rodada.