Tipsarevic vence e Sérvia avança à final da Davis

BELGRADO - A Sérvia garantiu vaga na decisão da Copa Davis neste domingo, em Belgrado, com a vitória de Janko Tipsarevic sobre Vasek Pospisil, no jogo cinco da série semifinal contra o Canadá. Com o resultado de 3 a 2 imposto pelo número 23 do mundo, com parciais de 7/6 (7/3), 6/2 e 7/6 (8/6), os sérvios fizeram 3 a 2 no confronto e garantiram o direito de enfrentar a atual campeã República Checa na briga pelo título.

Para avançar à decisão, a Sérvia precisou virar o placar adverso neste domingo. Com a vitória no jogo de duplas do sábado, o Canadá passou à frente no placar, em 2 a 1. Mas Novak Djokovic derrotou Milos Raonic, e Tipsarevic se recuperou da derrota de sexta sobre o mesmo Raonic para garantir a classificação de seu país.

Esta é a segunda vez que a Sérvia chega à final da Copa Davis. Na anterior, em 2010, também com Djokovic e Tipsarevic, derrotou a França e sagrou-se campeã. Por outro lado, os checos vão em busca de seu terceiro título, tendo vencido, além de 2012, também em 1980, quando o país ainda era a Checoslováquia.

Apesar do placar de 3 sets a 0, Pospisil impôs bastante dificuldade a Tipsarevic neste domingo. No primeiro set, o canadense sacou melhor, mas, depois de trocar games com o adversário, caiu no tie-break. Talvez abalado pela perda da primeira parcial, Pospisil voltou desconcentrado para o segundo set e viu o sérvio passear.

O terceiro set dava mostras de que seria como o segundo quando Tipsarevic conseguiu uma quebra logo no início. Mas na hora de sacar para fechar a partida, o sérvio foi quebrado e o jogo foi para o tie-break, no qual Tipsarevic novamente abriu larga vantagem, viu o adversário se recuperar, mas acabou fechando.