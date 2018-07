Tipsarevic vence Giraldo na estreia em Bucareste

Tipsarevic controlou o jogo desde o início e contou com bons saques - conseguiu cinco aces - para derrotar o adversário, número 76 do ranking da ATP. Agora, o décimo tenista do mundo terá pela frente o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, que passou pelo ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/4.

Outro cabeça de chave que se deu bem nesta quinta foi o alemão Florian Mayer. Quinto favorito para o torneio, o alemão teve mais dificuldade, perdeu o segundo set, mas venceu o belga David Goffin por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 1/6 e 6/3, em 1h19min de partida.

Na próxima fase, Mayer terá pela frente o romeno Victor Hanescu, que surpreendeu o russo Mikhail Youzhny nesta quinta. Número 55 do mundo, Hanescu passou em dois sets por Youzhny, quarto cabeça de chave, com parciais de 6/4 e 6/3.