Tipsarevic vence, Sérvia supera Suécia e está nas semifinais da Davis

HALMSTAD - A Sérvia está classificada para as semifinais do Grupo Mundial da Copa Davis. Os atuais campeões avançaram no torneio neste domingo com a vitória de Janko Tipsarevic sobre Michael Ryderstedt por 3 sets a 0, com parciais de 6/2 7/5 e 6/3, na cidade de Halmstad, na Suécia. Assim, os sérvios fizeram 3 a 1 sobre os suecos e definiram o confronto com uma partida de antecedência.

Apesar de atuar em casa, a Suécia teve dificuldades no confronto, já que não contou com Robin Soderling, o seu principal tenista. Os sérvios tiveram o reforço de Novak Djokovic. O número 1 do mundo, porém, não foi decisivo, já que participou apenas do jogo de duplas e perdeu.

Nas semifinais, a Sérvia vai enfrentar a Argentina, que derrotou o Casaquistão por 5 a 0. Os atuais campeões da Copa Davis vão atuar em casa, em setembro.

Alemanha x França - Definida no sábado, a série entre Alemanha e França foi encerrada neste domingo com a disputa de dois jogos de simples. Philipp Petzscner ganhou o único ponto alemão no confronto ao vencer Michael Llodra por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Já Jo-Wilfried Tsonga definiu a vitória francesa por 4 a 1 ao bater Philipp Kohlschreiber por 2 a 0, com um duplo 7/6. Agora, os franceses vão duelar com os vencedores do duelo entre Estados Unidos e Espanha.