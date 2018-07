Título da Davis faz Stepanek subir seis posições na ATP

Stepanek se tornou herói na República Checa depois da batalha de 3 horas e 52 minutos contra Almagro, na qual saiu vencedor por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 7/6 (7/0), 3/6 e 6/3. Após a partida, ele disse ter realizado um sonho. "Sonhei com isso durante toda minha vida e agora sou um campeão da Davis, é incrível."

Com a ascensão de Stepanek, o brasileiro Thomaz Bellucci caiu uma posição no ranking, mesmo sem atuar. Agora ele é o 33.º colocado, com 1.112 pontos. Os outros "prejudicados" com a subida do tenista checo, que também desceram uma posição, foram Jeremy Chardy (32.º), Marcel Granollers (34.º), Julien Benneteau (35.º), Marcos Baghdatis (36.º) e Kevin Anderson (37.º).

Como não houve alterações nas 30 primeiras colocações, o sérvio Novak Djokovic encerra o ano no topo do ranking, como já era previsto. Ele tem 12.920 pontos, contra 10.265 do suíço Roger Federer, segundo colocado, e 8.000 do britânico Andy Murray, terceiro. Mesmo após uma temporada para ser esquecida, na qual ficou fora de diversos torneios por conta de lesões, o espanhol Rafael Nadal termina 2012 em quarto, com 6.795 pontos.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1.º Novak Djokovic (SER), 12.920 pontos

2.º Roger Federer (SUI), 10.265

3.º Andy Murray (GBR), 8.000

4.º Rafael Nadal (ESP), 6.795

5.º David Ferrer (ESP), 6.505

6.º Tomas Berdych (RCH), 4.680

7.º Juan Martín Del Potro (ARG), 4.480

8.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.490

9.º Janko Tipsarevic (SER), 2.990

10.º Richard Gasquet (FRA), 2.515

11.º Nicolas Almagro (ESP), 2.515

12.º Juan Monaco (ARG), 2.430

13.º Milos Raonic (CAN), 2.380

14.º John Isner (EUA), 2.215

15.º Marin Cilic (CRO), 2.210

16.º Gilles Simon (FRA), 2.165

17.º Stanislas Wawrinka (SUI), 1.900

18.º Alexandr Dolgopolov (UCR), 1.855

19.º Kei Nishikori (JAP), 1.830

20.º Philipp Kohlschreiber (ALE), 1.770

33.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.112

128.º Rogério Dutra Silva (BRA), 452

133.º Thiago Alves (BRA), 428

143.º João Souza (BRA), 393