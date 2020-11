Título em Paris faz Daniil Medvedev ultrapassar Roger Federer no ranking da ATP

O título do Masters 1000 de Paris no domingo proporcionou ao tenista Daniil Medvedev a conquista do quarto lugar no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), revelado nesta segunda-feira. O russo aparece com 6.970 pontos, à frente do suíço Roger Federer (6.630).

Esta foi a única alteração entre os dez primeiros colocados, cuja liderança é do sérvio Novak Djokovic (11.830), seguido pelo espanhol Rafael Nadal (9.850) e pelo austríaco Dominic Thiem (9.125).

Leia Também Medvedev supera retrospecto ruim contra Zverev e conquista o Masters de Paris

O canadense Milos Raonic pulou três posições e agora é o 14º colocado na lista (2.580), ultrapassando o belga David Goffin (2.555), o espanhol Pablo Carreno Busta (2.535) e o italiano Fabio Fognini (2.400).

Thiago Monteiro é o único brasileiro entre os 100 primeiros colocados, ao surgir em 84º lugar, com 804 pontos. Ele caiu quatro posições em relação ao ranking da semana passada.

O outro brasileiro na lista é Thiago Seyboth Wild, número 113 do mundo, com 586 pontos. João Menezes ocupa o 202º lugar (305 pontos), Guilherme Clezar é o 268º (203) e Thomaz Bellucci o 297º (152).

Confira a lista dos dez primeiros colocados: