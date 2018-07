'Toda pressão estará com Nadal', avalia Thomaz Bellucci

LONDRES - Thomaz Bellucci estará no centro das atenções nesta terça-feira em Wimbledon. Isso porque ele irá enfrentar, por volta das 10h (horário de Brasília), o espanhol Rafael Nadal, segundo melhor tenista do mundo. E o confronto acontecerá na lendária quadra central do All England Club.

"Será a primeira vez que jogarei na quadra central daqui, considerado um dos templos do tênis mundial. Com certeza, um momento muito especial para a minha carreira. Vou querer aproveitar ao máximo essa experiência", disse Bellucci, azarão contra o bicampeão de Wimbledon.

O brasileiro, que não vive boa fase na temporada, sabe que uma vitória sobre Nadal será uma zebra. "Vou tentar entrar tranquilo e fazer o meu melhor, mesmo porque toda a pressão vai estar do lado dele. Não tenho muito o que perder. Ele é favorito, ganhou duas vezes aqui e já mostrou que também joga muito bem na grama", avalia Bellucci, atual número 80 do mundo.

Este será o terceiro confronto entre Bellucci e Nadal. Os anteriores foram em Roland Garros, em 2008 e 2010, ambos vencidos pelo espanhol.