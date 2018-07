Todos os passos de Azarenka fora de quadra no US Open

SÃO PAULO - A rotina da tenista bielo-russa Victoria Azarenka, número 2 do mundo, durante o U.S. Open está retratada em um vídeo publicado nesta terça-feira em sua página oficial no Facebook. São cenas do cotidiano da atleta fora das quadras durante o torneio em Nova York. Imagens da cidade, treinamentos e instantes antes das entradas em quadra são captados na apresentação. A produção também incluiu os "dotes" culinários de Azarenka e as raras chances de descanso da tenista, além do contato com fãs. A tenista mostra-se bastante integrada com sua equipe. Azarenka diz que viveu "duas semanas perfeitas", referindo-se ao tempo que passou em Nova York, embora tenha perdido na final para a norte-americana Serena Williams.

Até então vivendo a expectativa de jogar em Tóquio, a produção abre espaço tamnbém para imagens da tenista no Japão durante a edição do ano passado. "Obrigado a todos pelo apoio", destacou. A própria estreia no torneio aparece na descrição do trabalho. Azarenka, porém, foi eliminada logo na primeira partida. Cabeça de chave número 1 da competição, ela perdeu para a americana Venus Williams por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Agora, a tenista inicia preparação para o torneio de Pequim, que começa no próximo sábado.