Tomas Berdych bate Anderson e vai à semifinal em Indian Wells

INDIAN WELLS - O Masters 1000 de Indian Wells já tem seu primeiro semifinalista. O checo Tomas Berdych derrotou nesta quinta-feira o sul-africano Kevin Anderson, número 37 do ranking, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em uma hora e meia de jogo, e agora espera o vencedor do confronto entre Roger Federer e Rafael Nadal para saber quem enfrentará na briga por uma vaga na decisão.

Cabeça de chave número 6 da competição, Berdych encontrou muita dificuldade diante de Anderson, principalmente no saque do adversário. Nos momentos decisivos, no entanto, o checo se sobressaiu, conseguiu as duas quebras necessárias para fechar a partida e não deixou o sul-africano confirmar nenhum dos três break points que teve.

Além da vaga na semifinal, Berdych manteve a supremacia diante de Anderson, chegando à sexta vitória em seis jogos diante do adversário. Na briga por uma vaga na final, no entanto, é ele quem precisará superar a freguesia. Tanto diante de Rafael Nadal (12 derrotas em 15 jogos) quanto contra Roger Federer (11 derrotas em 17 partidas), o checo leva ampla desvantagem no confronto direto.