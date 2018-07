Tomas Berdych bate Andy Roddick por 2 sets a 0 e segue vivo no ATP Finals

LONDRES - O checo Tomas Berdych venceu o norte-americano Andy Roddick por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, e se manteve vivo, nesta quarta-feira, na briga por uma vaga nas semifinais do ATP Finals, torneio realizado em Londres que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

O duelo abriu a segunda rodada do Grupo A, que terá nesta quarta o confronto entre o espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic, que venceram na estreia e jogarão pela liderança da chave a partir das 18 horas (de Brasília).

Derrotado por Djokovic na estreia, Berdych impôs a Roddick a sua segunda derrota em dois jogos, pois o tenista dos Estados Unidos havia caído diante de Nadal, por 2 sets a 1, em seu primeiro confronto na capital inglesa. Com isso, Roddick ficou com chances reduzidas de avançar na competição.

Nesta quarta, o sexto colocado do ranking mundial superou um primeiro set mais complicado, para depois dominar Roddick no segundo e liquidar o confronto. Para isso, o checo aproveitou três das quatro chances que teve de quebrar o poderoso saque do norte-americano, que contabilizou nove aces no duelo.

Além disso, Berdych ganhou 90% dos pontos que disputou quando usou o seu primeiro serviço, contra 68% de Roddick na mesma condição. O checo ainda obteve seis aces e salvou os dois break points que o rival impôs a ele.

O triunfo de Berdych sobre o oitavo colocado do ranking mundial teve sabor especial para o checo também pelo fato de ter encerrado uma série de quatro derrotas seguidas para o norte-americano, que neste ano bateu o adversário nos Torneios de Brisbane e San Jose e no Masters 1.000 de Miami. Antes disso, no ano passado, Roddick eliminou o rival no Grand Slam de Wimbledon.

Berdych não vencia Roddick desde 2008, quando precisou jogar três sets para superar o tenista dos Estados Unidos no Torneio de Tóquio. Com o triunfo desta quarta-feira, agora ele contabiliza três vitórias e seis derrotas diante do rival.

Curiosamente, Berdych foi presa fácil para Djokovic na estreia do ATP Finals, enquanto Roddick deu trabalho a Nadal. Até por isso, somado ao retrospecto desfavorável para o checo, o resultado desta quarta foi surpreendente.