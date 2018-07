Tomas Berdych e David Ferrer passam em primeiro dia em Montecarlo

MONTECARLO - O checo Tomas Berdych e o espanhol David Ferrer confirmaram o favoritismo e se classificaram nesta terça-feira para as oitavas de final do Masters 1000 de Montecarlo. A vitória mais fácil foi conquistada por Ferrer, número 6 do mundo, que superou o francês Jeremy Chardy por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em 1 hora e 5 minutos.

O triunfo confirmou o bom retrospecto de Ferrer diante de Chardy, com sete vitórias em oito partidas, sendo que outras duas já haviam sido disputadas neste ano, no Aberto da Austrália e no Rio Open. Agora, nas oitavas de final, o espanhol vai encarar o vencedor do jogo entre o compatriota Albert Ramos e o búlgaro Grigor Dimitrov.

Também nesta terça-feira, Berdych, número 5 do mundo, bateu o russo Dmitry Tursunov, 33º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1 hora e 40 minutos. O duelo foi o nono entre eles, com oito vitórias do checo e apenas uma derrota. O próximo adversário de Berdych sairá do confronto entre os espanhol Guillermo García Lopez e o ucraniano Alexandr Dolgopolov.

Ainda pela primeira rodada do Masters 1000 de Montecarlo, o francês Gael Monfils, número 24 do mundo, bateu o sul-africano Kevin Anderson, 19º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4). Em seu próximo compromisso, Monfils vai enfrentar o espanhol Pablo Carreno Busta.

0 espanhol Nicolas Almagro, número 20 do mundo, superou o francês Paul-Henri Mathieu, 113º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Seu oponente na segunda rodada será o francês Nicolas Mahut.

Já o croata Marin Cilic, número 27 do mundo, passou pelo australiano Marinko Matosevic (6/1, 3/6 e 6/2) e será o adversário de estreia do suíço Stanislas Wawrinka no Masters 1000 de Montecarlo.