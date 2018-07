Tomas Berdych passa por alemão na estreia em Estocolmo

O checo Tomas Berdych estreou com vitória no Torneio de Estocolmo nesta quinta-feira. Principal favorito da competição sueca, disputada em quadra dura, ele até encontrou certa dificuldade mas derrotou o alemão Dustin Brown por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h23min.

Número 7 do ranking, Berdych contou com um saque consistente para não sofrer nenhuma quebra durante a partida. Ele teve dificuldade para confirmar os break points a seu favor, mas arrancou dois, número suficiente para passar pelo alemão 92º do mundo, que veio do qualifying, no primeiro confronto entre eles no circuito profissional.

Agora, Berdych se prepara para enfrentar outro tenista vindo do qualifying. Nas quartas de final, o checo terá pela frente o romeno Marius Copil, número 181 do mundo, que passou na segunda rodada pelo francês Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Nas outras partidas já encerradas desta quinta, destaque para a derrota do cabeça de chave número 5, o argentino Leonardo Mayer, para o alemão Matthias Bachinger por 2 sets a 1: 7/6 (7/3), 6/7 (4/7) e 6/3. Outro cabeça de chave, o francês Jeremy Chardy, sexto favorito, também perdeu para o norte-americano Jack Sock em dois sets, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

MOSCOU

No Torneio de Moscou, na Rússia, o principal favorito Milos Raonic foi surpreendido e caiu logo na estreia nesta quinta-feira. Ele perdeu por 2 sets a 1 para o lituano Ricardas Berankis, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3. Agora, Berankis terá pela frente o espanhol Roberto Bautista Agut.

Já o terceiro maior favorito da chave, o letão Ernests Gulbis, fez o seu trabalho e avançou à próxima fase nesta quinta-feira ao derrotar o espanhol Daniel Gimeno-Traver por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3). Nas quartas de final, ele pegará o italiano Andreas Seppi.