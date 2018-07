Tomas Berdych passa Roger Federer e sobe para quinto no ranking da ATP

LONDRES - Com boas campanhas nos torneios disputados na semana passada, o checo Tomas Berdych e o suíço Stanilas Wawrinka foram os responsáveis pelas alterações provocadas no Top 10 do ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, que continua sendo liderado pelo sérvio Novak Djokovic.

Berdych foi vice-campeão do Torneio de Bangcoc e subiu para a quinta colocação no ranking, com 4.520 pontos, ultrapassando o suíço Roger Federer, que caiu para o sexto lugar, com apenas cinco pontos a menos.

Já Wawrinka caiu nas semifinais do Torneio de Kuala Lumpur e subiu para a nona posição, com 3.150 pontos. O tenista suíço ultrapassou o francês Richard Gasquet, campeão em 2012 do Torneio de Bangcoc, que foi eliminado da competição nas semifinais no último fim de semana e agora ocupa o décimo lugar com 3.005 pontos.

Sem outras alterações no Top 10, o ranking da ATP continua sendo liderado por Djokovic, com 11.120 pontos. Assim, o sérvio atingiu a 101ª semana como número 1 do mundo e igualou a marca do norte-americano Andre Agassi.

Nesta semana, porém, Djokovic terá que defender o seu título do Torneio de Pequim de 2012, enquanto o espanhol Rafael Nadal, atualmente em segundo lugar no ranking com 10.860 pontos, não disputou o torneio no ano passado e só precisa ser finalista na China para reassumir a liderança da lista mesmo que o sérvio volte a ser campeão.

O britânico Andy Murray continua em terceiro lugar no ranking, com 7.075 pontos, enquanto o espanhol David Ferrer é o quarto colocado com 6.710. O argentino Juan Martin del Potro permanece na sétima posição, à frente do francês Jo-Wilfried Tsonga.

Campeão do Torneio de Bangcoc, o canadense Milos Raonic continua na 11ª colocação no ranking da ATP. Já o português João Souza subiu do 77º para o 51º lugar após conquistar o título do Torneio de Kuala Lumpur no último domingo.

Entre os brasileiros, Thomaz Bellucci, afastado das quadras por causa de uma lesão, continua sendo o melhor tenista do País e ganhou uma posição nesta semana, alcançando o 117º lugar.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1.º Novak Djokovic (SER), 11.120 pontos

2.º Rafael Nadal (ESP), 10.860

3.º Andy Murray (GBR), 7.075

4.º David Ferrer (ESP), 6.710

5.º Tomas Berdych (RCH), 4.520

6.º Roger Federer (SUI), 4.515

7.º Juan Martín del Potro (ARG), 4.425

8.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.325

9.º Stanislas Wawrinka (SUI), 3.150

10.º Richard Gasquet (FRA), 3.005

11.º Milos Raonic (CAN), 2.815

12.º Tommy Haas (ALE), 2.265

13.º Kei Nishikori (JAP), 2.250

14.º Gilles Simon (FRA), 2.095

15.º Jerzy Janowicz (POL), 2.085

16.º John Isner (EUA), 2.025

17.º Nicolás Almagro (ESP), 1.940

18.º Tommy Robredo (ESP), 1.855

19.º Fabio Fognini (ITA), 1.840

20.º Mikhail Youzhny (RUS), 1.780

117.º Thomaz Bellucci (BRA), 480

132.º Rogério Dutra Silva (BRA), 446

143.º João Souza (BRA), 400

171.º Guilherme Clezar (BRA), 309

198.º André Ghem (BRA), 246