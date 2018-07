Tomas Berdych supera Juan Monaco e avança na estreia em Roma

O checo Tomas Berdych, que foi derrotado pelo brasileiro Thomaz Bellucci nas quartas de final em Madri, triunfou na sua estreia no Masters 1.000 de Roma, na Itália. Nesta terça-feira, o número 7 do mundo venceu o argentino Juan Monaco, 37º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1 hora e 29 minutos.

A vitória confirmou o excelente retrospecto de Berdych no confronto com Monaco. Agora, o checo acumula quatro vitórias em quatro duelos com o tenista argentino. Nas oitavas de final no saibro de Roma, o vice-campeão de Wimbledon vai duelar com o vencedor do duelo entre o finlandês Jarkko Nieminen e o ucraniano Sergyi Stakhovsky.

O francês Richard Gasquet, 16º colocado no ranking da ATP, garantiu presença nas oitavas de final ao vencer o russo Igor Andreev, número 106 do mundo, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1 hora e 1 minuto. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o suíço Roger Federer e o francês Jo-Wilfried Tsonga.

Número 10 do mundo, Nicolas Almagro venceu o italiano Simone Bolelli, 107º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/5, em 1 hora e 15 minutos. Seu adversário na segunda rodada será o norte-americano Sam Querrey, que avançou com o abandono do sul-africano Kevin Anderson no segundo set, quando liderava por 1/0, depois de triunfar no primeiro por 7/6 (7/1).

Ainda pela primeira rodada, o espanhol Feliciano Lopez avançou ao bater o francês Michael Llodra (7/6 e 6/1), o croata Ivan Ljubicic superou o italiano Flavio Cipolla (6/2 e 6/3), o também croata Marin Cilic se classificou com o abandono do compatriota Ivo Karlovic (6/4 e 1/0) e o argentino Juan Ignacio Chela venceu o norte-americano John Isner (6/4 e 6/1).