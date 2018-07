Tomas Berdych vence Janko Tipsarevic no ATP Finals

LONDRES - Depois de herdar a vaga do britânico Andy Murray, que desistiu de jogar por estar lesionado, Janko Tipsarevic por pouco não estreou com vitória no ATP Finals, nesta quarta-feira, em Londres. O tenista sérvio desperdiçou um match point no tie-break do último set e acabou caindo diante do checo Tomas Berdych, por 2 a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/6 (8/6), após duas horas e 26 minutos de confronto.

Derrotado pelo sérvio Novak Djokovic na estreia do torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada na capital inglesa, Berdych obteve sua primeira vitória na competição no duelo que abriu a segunda rodada do Grupo A.

Apesar de ter entrado no ATP Finals como reserva, Tipsarevic não estaria aprontando uma grande surpresa se tivesse batido Berdych nesta quarta. Até este duelo, o sérvio ostentava uma vantagem de quatro vitórias e apenas uma derrota no retrospecto dos confrontos entre os dois tenistas. O checo, porém, já havia levado a melhor no embate anterior, disputado no Masters 1.000 de Paris deste ano.

E, desta vez, a dificuldade enfrentada por Berdych para superar Tipsarevic pode ser explicada pelo fato de que o checo só conseguiu quebrar o saque do sérvio em apenas uma das cinco chances proporcionadas pelo rival nesta quarta. Já o compatriota de Djokovic converteu dois de quatro break points, ambos no primeiro set, quando venceu por 6/2.

Com este equilíbrio constante, o tenista número 9 do ranking mundial chegou a ter a chance de liquidar o jogo no tie-break do terceiro set quando vencia por 6 a 5. Porém, mesmo com o saque na mão, acabou vendo o checo empatar em 6 a 6 ao errar um voleio quando subiu até a rede para matar o confronto. Em seguida, Tipsarevic cometeu uma dupla falta, dando de presente o sétimo ponto a Berdych, que depois sacou para fazer 8 a 6 e garantir o triunfo.

A segunda rodada do Grupo A do ATP Finals será encerrada nesta quarta-feira com o duelo entre Djokovic e o espanhol David Ferrer, que na estreia superou Murray por 2 sets a 0. Com isso, o confronto valerá a liderança desta chave.