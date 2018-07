Tomic bate Fish e vence torneio de exibição na Austrália

Neste sábado, Tomic derrotou na decisão do torneio o norte-americano Mardy Fish, número 8 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/5. A disputa do terceiro lugar foi vencida pelo austríaco Jurgen Melzer, que superou o francês Gael Monfils por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (10/12) e 6/2.

Tomic é a grande esperança da Austrália para o primeiro Grand Slam do ano e mostrou estar em grande forma nesta semana ao também superar Monfils e o checo Tomas Berdych. O australiano está na 37ª colocação no ranking da ATP e vai estrear em Melbourne contra o espanhol Fernando Verdasco.