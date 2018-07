Tomic bate Monfils e faz final de exibição na Austrália

O tenista da casa se garantiu na decisão ao vencer o francês Gael Monfils por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 7/6 (7/2), desbancando o rival que no último sábado foi vice-campeão do Torneio de Doha. Na última quarta, Tomic já havia superado o checo Tomas Berdych, sétimo colocado do ranking mundial.

Agora, em busca do título da competição de exibição, Tomic enfrentará o vencedor do confronto entre o norte-americano Mardy Fish e o austríaco Jurgen Melzer, que irão se enfrentar nesta sexta-feira na outra semifinal.

Já o francês Jo-Wilfried Tsonga, tenista número 6 do ranking mundial e campeão em Doha no último sábado, foi derrotado nesta quinta pelo japonês Kei Nishikori, que venceu por 2 sets a 1, de virada, com 1/6, 6/4 e 6/1. Essa foi a segunda derrota de Tsonga nesta edição do Kooyong Classic, pois na última quarta ele caiu em 2 sets diante de Melzer, no mesmo dia em que Andy Roddick perdeu para Monfils por duplo 7/6.

Derrotados no dia anterior da competição, Roddick e Berdych se enfrentaram nesta quinta-feira e o norte-americano levou a melhor. O ex-líder do ranking mundial venceu de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/3, e se despediu de forma positiva do torneio que serve de preparação para o Aberto da Austrália.