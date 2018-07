Tomic desiste após oito minutos na estreia e Paire avança no Masters 1000 de Roma

Tomic entrou em quadra sentindo uma lesão no pulso, mas vencia o primeiro set por 2 a 1 quando interrompeu o duelo e avisou que estava abandonando. Melhor para Paire, que avançou à segunda rodada e agora vai encarar o cabeça de chave número 4, o suíço Stan Wawrinka.

No último sábado, o Comitê Olímpico Australiano avisou Tomic e Nick Kyrgios, principais tenistas do país, que eles não serão levados para a Olimpíada se não melhorarem seus comportamentos dentro e fora da quadra. Kyrgios é conhecido por ofender adversários e árbitros, enquanto Tomic concedeu o último ponto da partida diante do italiano Fabio Fognini no Masters 1000 de Madri de propósito, ao tentar responder o saque do adversário usando o cabo da raquete.

Este primeiro dia de disputas em Roma teve ainda dois cabeças de chave em ação. Tenista com melhor ranking a entrar em quadra neste domingo, o belga David Goffin, número 13 do mundo, suou, mas derrotou o argentino Leonardo Mayer por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (10/8) e 6/3.

Já o sul-africano Kevin Anderson teve mais facilidade para eliminar o espanhol Feliciano López. Cabeça de chave número 16, Anderson fez 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5), e também se garantiu na segunda rodada. Seu adversário agora será o argentino Juan Monaco, que passou pelo norte-americano Steve Johnson em dois sets, com duplo 6/4.

Ainda neste domingo, sérvio Viktor Troicki derrotou o russo Teymuraz Gabashvili por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, e se credenciou a enfrentar o japonês Kei Nishikori na segunda rodada. Já o checo Tomas Berdych duelará com o espanhol Albert Ramos-Vinolas, que bateu o norte-americano Sam Querrey também com duplo 6/4.