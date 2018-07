Tomic é campeão em Bogotá com vitória sobre Karlovic

O australiano Bernard Tomic conquistou neste domingo o título do Torneio de Bogotá. Na decisão do ATP 250 colombiano, disputado em quadras duras, o número 124 do mundo derrotou o croata Ivo Karlovic, 29.º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 3/6 e 7/6 (7/4), em 2 horas e 12 minutos.

O primeiro set da decisão teve 18 aces, sendo 14 de Karlovic. Cada tenista desperdiçou três break points e a definição da parcial acabou acontecendo no tie-break, vencido por Tomic. No segundo set, Karlovic seguiu sacando forte e fez dez aces. Sem ter o seu serviço ameaçado, o croata converteu 1 de 2 break points e venceu a parcial por 6/3, forçando a realização do terceiro set.

A parcial decisiva teve 21 aces, sendo 15 de Karlovic, que teve o seu saque ameaçado duas vezes, mas se safou em ambas. Assim como no primeiro set, a definição da parcial ficou para o tie-break. E mais uma vez Tomic se deu melhor, vencendo por 7/4, o que lhe garantiu o título do Torneio de Bogotá.

Com a vitória, o australiano fez 2 a 0 no confronto direto com Karlovic e faturou o segundo título da sua carreira - o primeiro foi garantido em janeiro de 2013, em Sydney. Já Karlovic não conseguiu defender o título conquistado no ano passado, na primeira edição do Torneio de Bogotá.