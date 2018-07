Tomic é campeão em Sydney e comemora 1º título ATP

"É uma emoção incrível", afirmou Tomic, emocionado. "É uma honra poder vencer meu primeiro torneio diante de vocês. Foi um caminho longo, mas finalmente eu tenho um destes troféus", celebrou o tenista, que derrotou ninguém menos que o número um do mundo Novak Djokovic logo no segundo dia do ano, durante a Copa Hopman - venceu ainda o ex-Top 10 Tommy Haas na mesma competição.

Os bons resultados nestes primeiros dias de 2013 animam o australiano, que tenta esquecer a temporada passada, quando teve dificuldades dentro e fora das quadras. Considerado uma das promessas do circuito, Tomic não obteve nenhum resultado relevante em 2012, mesmo nos torneios de menor repercussão, e caiu no ranking para o 52º lugar.

Fora das quadras, Tomic teve problemas com a polícia em duas ocasiões. Em outubro, foi repreendido após uma briga dentro de uma banheira na sacada de um apartamento em seu país. Um dos envolvidos na rusga estava pelado - os policiais não confirmaram se era o tenista.

No mês seguinte, o australiano foi multado e colocado em período probatório pelas autoridades por ter recebido quatro multas de trânsito e ter sido parado pela polícia por duas vezes em janeiro.

Seu ano foi encerrado com um veto da equipe australiana na Copa Davis. Sem divulgar os motivos, o capitão Patrick Rafter cortou Tomic do confronto contra Taiwan, entre os dias 1º e 3 de fevereiro, pela primeira rodada do Zonal Ásia/Oceania.

Depois de um 2012 problemático, Tomic quer fazer de 2013 o ano de sua redenção. O primeiro passo já foi dado, com o título deste sábado. Agora, o australiano espera manter o ritmo e continuar surpreendendo a torcida local no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, a partir desta segunda-feira. O tenista da casa fará sua estreia contra o argentino Leonardo Mayer.