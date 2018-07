Tommy Haas é 1º tenista da elite confirmado no Brasil Open

SÃO PAULO - O alemão Tommy Haas foi oficialmente confirmado, nesta sexta-feira, como primeiro tenista da elite com participação garantida no Brasil Open de 2014, ATP 250 do País que será realizado entre os dias 22 de fevereiro e 2 março, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Atual 12º colocado do ranking mundial, Haas atuou em dezembro de 2012 no Gillette Federer Tour, torneio de exibição que também ocorreu no Ibirapuera, e se mostrou empolgado para voltar a jogar na capital paulista.

"Estou muito animado para jogar o Brasil Open em São Paulo. Tive a oportunidade de conhecer os fãs brasileiros durante a Federer Tour e foi incrível. O público era enorme e muito entusiasmado", ressaltou. Veterano do circuito profissional, o tenista de 35 anos chegou a ocupar a vice-liderança do ranking da ATP em 2002, sendo que já acumulou 15 títulos e 12 vice-campeonatos em torneios organizados pela entidade.

No ano passado, no qual se sagrou campeão em Munique e em Viena, Haas surpreendeu ao eliminar o sérvio Novak Djokovic, então tenista número 1 do mundo, do Masters 1.000 de Miami e foi às quartas de final de Roland Garros, o seu melhor resultado no Grand Slam francês. "Uma forte base física me ajuda no meu jogo como um todo. Agora também tenho muito mais variação em quadra, o que consegui desenvolver ao longo da minha carreira", disse Haas, ao explicar os motivos principais de seguir competitivo no circuito.