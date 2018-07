Tommy Haas e Marin Cilic vão duelar na final do Torneio de Zagreb

ZAGREB - Principal favorito ao título do Torneio de Zagreb, o tenista alemão Tommy Haas se classificou neste sábado para disputar a final. Assim, ele volta à quadra neste domingo para enfrentar o croata Marin Cilic no duelo que definirá o campeão na Croácia.

Número 12 do mundo, Haas teve um jogo complicado na semifinal deste sábado, quando venceu o britânico Daniel Evans, apenas o 147.º colocado do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3, em 1 hora e 58 minutos de confronto.

Na outra semifinal, Cilic também confirmou o favoritismo. Número 37 do mundo, ele enfrentou o alemão Bjorn Phau, que ocupa o 358º lugar no ranking, e precisou de 1 hora e 24 minutos para ganhar por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Assim, Haas e Cilic se enfrentarão neste domingo pelo título em Zagreb. Apesar de jogar em casa, com o apoio da torcida, o tenista croata leva desvantagem no histórico do confronto, com uma vitória em três partidas disputadas com o alemão.