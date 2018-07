Tommy Haas perde de americano e cai em Delray Beach

Para surpresa de todos, o tenista da casa, que veio do qualifying, não se importou por jogar contra o favorito alemão e mostrou mais eficiência em quadra. Na próxima rodada, já pelas quartas de final, enfrentará o espanhol Feliciano López, cabeça de chave número 6, que ganhou do francês Adrian Mannarino por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2.

Também pelas oitavas de final, o sul-africano Kevin Anderson, cabeça 4 em Delray Beach, jogou apenas o primeiro game e vence antes do croata Ivo Karlovic abandonar o jogo por causa de uma lesão. Ainda pela primeira rodada, o também croata Marin Cilic, sétimo pré-classificado, passou pelo alemão Benjamin Becker por 6/1 e 6/3 e agora encara o norte-americano Ryan Harrisson.