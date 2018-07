Tommy Haas sofre para ganhar na estreia do Torneio de Zagreb

ZAGREB - Em sua estreia no Torneio de Zagreb, nesta quinta-feira, na Croácia, o tenista alemão Tommy Haas sofreu para conseguir confirmar o favoritismo e ganhar. Número 12 do mundo, ele enfrentou o seu compatriota Benjamin Becker, apenas o 93º colocado do ranking, e precisou de 1 hora e 46 minutos para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3.

Como é o cabeça de chave número 1 do torneio, Haas estreou diretamente na segunda rodada. Assim, ele já está nas quartas de final, quando enfrentará agora o russo Andrey Kuznetsov, que eliminou o holandês Igor Sijsling por 1/6, 6/3 e 7/6 (7/5). Em 142º lugar no ranking, o tenista da Rússia nunca jogou contra o rival da Alemanha no circuito da ATP.

Em outros resultados do dia em Zagreb, o croata Ivan Dodig venceu o seu compatriota Ivo Karlovic por 7/6 (7/5) e 6/3, o alemão Philipp Kohlschreiber ganhou do casaque Andrey Golubev por 6/4 e 6/2 e o alemão Bjorn Phau eliminou o russo Mikhail Youzhny por 4/6, 7/5 e 6/1.

BRASIL

Na chave de duplas, foram definidos nesta quinta-feira os adversários do brasileiro Marcelo Demoliner nas semifinais do torneio. Jogando ao lado do indiano Purav Raja, ele já tinha se classificado no dia anterior. Agora, ficou sabendo que enfrentará o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau, que avançaram após abandono do ucraniano Sergiy Stakhovsky e do russo Mikhail Youzhny.