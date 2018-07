Tommy Robredo surpreende e elimina Dimitrov no Torneio de Marrakesh

O espanhol Tommy Robredo surpreendeu nesta quinta-feira e derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov, 12º do ranking da ATP e principal cabeça de chave do Torneio de Marrakesh, no Marrocos. Para se garantir nas quartas de final, o 385º do mundo ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/1. Como entrou avançado na chave, Dimitrov fazia sua estreia na competição.

O próximo adversário do experiente espanhol de 34 anos será o francês Benoit Paire, sexto cabeça de chave e 39º do ranking, que também nesta quinta-feira avançou ao superar o romeno Radu Albot por duplo 6/2.

Terceiro cabeça de chave, por sua vez, o alemão Philipp Kohlschreiber teve dificuldades, mas derrotou o francês Jeremy Chardy por 2 a 1, com parciais de 6/0, 2/6 e 6/3. O 32º do mundo enfrenta agora o alemão Jan-Lennard Struff, algoz do convidado local Amine Ahouda por 6/3 e 6/4.

Também com certa dificuldade, o italiano Paolo Lorenzi se impôs sobre seu compatriota Gianluigi Quinzi e ganhou por 7/6 (7/5), 2/6 e 6/4. O quinto favorito duelará nas quartas de final contra o checo Jiri Vesely, que surpreendeu Mischa Zverev por duplo 6/4.