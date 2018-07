Torcida brasileira vira protagonista no duelo com a Espanha na Davis

Lembrada por brasileiros e espanhóis, a torcida no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, ganha o status de protagonista no confronto pela repescagem da Copa Davis e terá a "missão" de equiparar o desnível entre as equipes. Thomaz Bellucci vê o apoio do público como fator de motivação, enquanto os rivais aguardam uma recepção hostil.

Nesta sexta-feira, o tenista número 1 do Brasil (83.º colocado do ranking da ATP) enfrentará Pablo Andujar (44.º) em jogo que vale o segundo ponto na série melhor de cinco. Já no domingo ele medirá forças com Roberto Bautista Agut (15.º). Pouco antes da estreia, Bellucci diz estar preparado psicologicamente para a pressão e quer evitar que fatores externos possam interferir em seu desempenho.

"Estou super bem, a sensação de estar dentro de quadra defendendo o Brasil só vai me trazer mais energia, mais motivação de estar com a torcida junto comigo. Tenho de dar o meu melhor e buscar a vitória", afirma.

Apesar de estarem melhor posicionados no ranking, os jogadores da Espanha minimizam o favoritismo no duelo. "Já joguei com o Thomaz algumas vezes e sempre foram jogos apertados, definidos por detalhes. Deve ser complicado, uma verdadeira batalha. Além disso, o público vai estar do seu lado", diz Andujar. Agut também adota um tom parecido no discurso: "Já conheço o Bellucci e o Rogério e eles nos conhecem. Será uma eliminatória difícil, mas estamos capacitados para o confronto."

Com a entrada de David Marrero no lugar de Marcel Granollers na dupla espanhola, o capitão Carlos Moyá não vê prejuízo para o time, mas também valoriza os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares. "Estamos em uma situação como a do Brasil, com dois duplistas muito bons, mas que não jogam juntos no circuito. Sabemos que vamos enfrentar grandes rivais."

Confira a ordem das partidas entre Brasil e Espanha:

Sexta-feira, a partir das 16 horas:

- Rogério Dutra Silva x Roberto Bautista Agut

- Thomaz Bellucci x Pablo Andujar

Sábado, a partir das 14h30:

- Marcelo Melo e Bruno Soares x Marc López e David Marrero

Domingo, a partir das 14 horas:

- Thomaz Bellucci x Roberto Bautista Agut

- Rogério Dutra Silva x Pablo Andujar