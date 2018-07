Torneio de Brisbane terá Federer e volta de Juan Martín del Potro

A organização do Torneio de Brisbane, ATP 250 australiano que abrirá a temporada de 2015 entre 4 e 11 de janeiro, confirmou oficialmente nesta quarta-feira que a competição contará com a presença de Roger Federer e ainda marcará a volta de Juan Martín del Potro às quadras.

O suíço está entre os inscritos na competição após ter fechado 2014 avançando à decisão do ATP Finals e ainda sendo decisivo para garantir um inédito título da Copa Davis para o seu país. Com uma vitória em simples e outra em duplas ao lado de Stan Wawrinka, o recordista de títulos de Grand Slam fez a Suíça liquidar em 3 a 1 a série melhor de cinco partidas contra a França, em Lille, no último fim de semana.

Já o argentino Del Potro, ex-Top 10 que despencou para a 138.ª posição do ranking mundial, jogará em solo australiano para encerrar um afastamento que já dura desde fevereiro. Ele precisou ficar fora de quase toda temporada por causa de problemas no punho esquerdo.

Além de Federer e Del Potro, o Torneio de Brisbane já confirmou as inscrições do japonês Kei Nishikori, atual quinto tenista do ranking mundial, do canadense Milos Raonic, oitavo da ATP, do croata Marin Cilic, décimo do ranking e vencedor do último US Open, e do búlgaro Grigor Dimitrov, 11º jogador do mundo.

O ídolo local Lleyton Hewitt também é outro que teve a sua inscrição confirmada nesta competição que serve de preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam que será realizado entre 19 de janeiro e 1º de fevereiro, em Melbourne.