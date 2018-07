Torneio de Düsseldorf, na Alemanha, deixa o calendário da ATP

O Torneio de Düsseldorf não fará mais parte do calendário de competições da ATP e deixará de ser disputado por causa da falta de recursos financeiros para ser organizado. A confirmação da extinção do torneio foi feita pelo seu diretor, Dietloff von Arnim.

O dirigente explicou que não conseguiu encontrar um patrocinador disposto a assumir o naming right do ATP 250 de Düsseldorf, apesar de ter conversado com vários candidatos. Assim, Von Arnim afirmou que não faz "nenhum sentido" continuar com o torneio.

Düsseldorf abrigou entre 1978 e 2012 o Torneio das Nações, competições em que um casal de jogadores de mesma nacionalidade formavam uma equipe. Em 2013, a cidade passou a organizar um torneio de nível ATP 250, que foi vencido pelo argentino Juan Monaco.

Neste ano, foi o alemão Philipp Kohlschreiber quem conquistou o título do Torneio de Düsseldorf. Agora, porém, a competição deixará o calendário da ATP.