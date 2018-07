Torneio de Montpellier terá final entre dois franceses

Um francês já estava garantido na final em Montpellier, porque uma das semifinais do torneio reuniu dois tenistas do país. Nesse confronto local, Benoit Paire ganhou de Michael Llodra por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1, e avançou para a decisão.

Na outra semifinal, Gasquet confirmou o favoritismo e eliminou o "intruso" da Finlândia. Cabeça de chave número 3 do torneio, o francês derrotou Jarkko Nieminen por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2, e também se garantiu na decisão em Montpellier.