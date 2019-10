Transmissão dos principais torneios de tênis vai a leilão

Principais competições de tênis em todo o mundo, Roland Garros e os ATPs podem mudar de canal de televisão a partir de 2021. Na última quarta-feira teve início um leilão para que os interessados em transmitir os jogos façam seu lance. Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, as irmãs Williams, entre outros astros do esporte, podem passar a ser vistos em outras emissoras.

De acordo com a coluna do jornalista Flávio Rico, os torneios leiloados são os Masters 1000, que atualmente são transmitidos pelo canal fechado SporTV e os ATP 500, 250, NextGen Finals e Roland Garros, que são exibidos também pelo canal fechado BandSports.

Os responsáveis pela negociação da transmissão dos jogos de tênis no Brasil receberão propostas até o dia 31/10. Todos os canais de TV e mídias digitais podem fazer proposta. Ou seja, assim como no futebol, o torcedor está se acostumando a ver as partidas em diversas mídias, além da televisão.