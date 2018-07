Três brasileiros avançam no qualifying de Roland Garros

Thiago Alves, número 108 do mundo, derrotou o alemão Dominik Meffert, 183º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Agora, o brasileiro vai duelar com o argentino Gaston Gaudio, campeão de Roland Garros em 2004, na segunda rodada do qualifying.

Ricardo Hocevar, número 201 do mundo,superou o espanhol Ivan Navarro, número 111 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Seu próximo adversário será o checo Dusan Lodja, 241º colocado no ranking da ATP.

Já João Souza, o Feijão, número 128 do mundo, avançou ao vencer o indiano Prakash Amritraj, 270º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 8/6. O casaque Yuri Schukin, número 177 do mundo, será o seu oponente na segunda do qualifying.

Se três tenistas brasileiros avançaram, outros três foram eliminados na primeira rodada do qualifying. Júlio Silva, que está em 162º lugar no ranking da ATP, perdeu para o norte-americano Ryan DeHeart, 178º colocado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Marcos Daniel, número 107 do mundo, foi superado pelo norte-americano Jesse Witten, 184º colocado, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 4/6 e 17/15. E Caio Zampieri, número 212 do mundo, perdeu para o australiano John Millman, 256º colocado, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 6/3.